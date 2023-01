INVIATO CITTADINO Sala dei Notari. Un San Sebastiano coi fiocchi, fra Municipale in coro e premi agli elaborati dei bambini

Sala dei Notari. Un San Sebastiano coi fiocchi, fra Municipale in coro e bambini delle scuole, premiati in memoria di Elisabetta Innocenti.

Folla delle grandi occasioni per una festa particolarmente sentita dalla città. Parata di autorità politiche, civili e militari. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco…

Tutti in piedi per l’Inno Nazionale, eseguito dal Coro della Polizia Locale.

L’intervento della Comandante Nicoletta Caponi che dipana la matassa dei numerosi servizi e interventi, declinati per tipologia, in relazione all’auspicato ritorno alla normalità, in uscita dallo scuro tunnel del covid.

Domani a Terni. Ricorda, la Caponi, che domani, 20 gennaio, la ricorrenza di San Sebastiano sarà celebrata con la Festa regionale della Polizia locale tramite una messa nel duomo di Terni, per poi proseguire, nei prossimi anni, con altri comuni umbri.

L’assessore alla sicurezza Luca Merli ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Sottolineando lo spirito di servizio di cui è permeata l’attività della Municipale: non solo un “lavoro”, ma una persuasa vocazione, un segno di appartenenza, un compito avvertito nel suo valore etico e valoriale.

Le Borse di studio. I premi della Borsa di studio “Elisabetta Innocenzi” - Premiate le quarte classi delle scuole primarie vincitrici della borsa di studio intitolata a Elisabetta Innocenzi, giovane scomparsa in un incidente stradale.

Ringraziamenti a quanti hanno partecipato alla Campagna di Educazione stradale, come educatori e come educandi: sette membri della Municipale e numerose quarte classi di primarie del Comune. Queste, per gli elaborati realizzati ad illustrare l’attività della polizia locale (lavori esposti in fondo alla Sala dei Notari), hanno ricevuto buoni libri e materiale didattico.

Vincitrice assoluta la classe 4.a A della scuola primaria “Sabatini” di Colle Umberto. Altri premi alla “M. Lodi” di Mugnano, a quella di Casa del Diavolo, alla “L. Antolini” di Ponte Valleceppi, alla primaria di Piccione.

Un assegno di grande significato. Riconoscimenti agli agenti pensionati nel decorso anno solare e uno speciale sostegno economico al reparto di oncoematologia pediatrica.

Una mattinata densa di partecipazione, sotto il segno dell’educazione ai valori di forte caratura sociale, morale e formativa.