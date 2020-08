San Michele arcangelo spiega le ali su Bastia Umbra, street art come rigenerazione di spazi urbani

San Michele arcangelo come segno di rigenerazione urbana che crea bellezza. Appare così la cabina elettrica di Enel distribuzione che è stata decorata da Coffee, Kyoto, Mr Coma e Tyke a Bastia Umbra.

Alla presenza del sindaco Paola Lungarotti, degli assessori Daniela Brunelli e Stefano Santoni nonché di E-Distribuzione rappresentata dal Davide Balzini, responsabile “Zona Umbria” dell’azienda, e da Daniele Biscontini, capo unità operativa Foligno – Spoleto, insieme agli artisti, è stata svelata l'opera dedicata a San Michele Arcangelo, patrono di Bastia Umbra. "E’ un messaggio che va dritto al cuore - ha detto Paola Lungarotti – e che consente di riscoprire bellezze nascoste, a volte sconosciute o di crearle. Un vero e proprio bene per la città".

Il sindaco Lungarotti ha ringraziato E-Distribuzione per aver concesso la cabina elettrica dove è stato realizzato il murales, per la visione aziendale di trasformare questi spazi in opere d’arte, e si è complimentata con gli artisti e con la ditta Cozzali che ha fornito i mezzi elevatori necessari per la realizzazione dell’opera.

Davide Balzini di E-Distribuzione ha sottolineato che "l’azienda intende incentivare questo rapporto con Bastia Umbra, grazie al positivo riscontro ottenuto".

E' stato Mr Coma, a nome di tutti gli street artist, a ringraziare l'amministrazione comunale, i cittadini ed Enel.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo è un progetto per valorizzare opere di street art con una app che attraverso la geolocalizzazione fotografa le opere, i muri dipinti, accompagnando il visitatore davanti all’opera. L’ultima inserita è proprio il murales di San Michele di Bastia Umbra" ha detto Matteo Piselli.