Perugia, la denuncia: "Fognatura a cielo aperto, liquami in mezzo alla strada"

“In un paese civile è impensabile lasciare un quartiere con una fognatura a cielo aperto con i residenti che per tornare a casa attraversano i liquami in mezzo alla strada a pochi passi dall’ingresso delle loro abitazioni. Non è un ambiente salubre in cui possono giocare bambini e passeggiare animali domestici” è quanto scrivono i residenti dei Conservoni, nel quartiere San Marco di Perugia, nel denunciare lo stato di un tombino perpetuamente aperto, in via Fonte dell’Olmo, diventato la fonte di un flusso costante di acque reflue, che si riversano sulle strade del quartiere, portando con sé un odore insopportabile e rischi per la salute.

Gli sforzi dei residenti per sollecitare l’intervento delle autorità locali e di altri enti responsabili sono rimasti finora inascoltati: “Dopo aver allertato vari enti quali Comune, Umbra Acque, Arpa, Protezione Civile, USL e i Vigili Urbani, non abbiamo avuto alcun tipo di risposta” sottolineano i cittadini che intanto hanno sottoscritto una petizione per chiedere un intervento tempestivo del Comune di Perugia.

La petizione lanciata dai residenti non è solo un grido di aiuto, ma anche un richiamo all’azione affinché si prendano misure per risolvere questa emergenza, in un quartiere sottoposto tra l’altro a vincolo paesaggistico per il suo interesse storico e culturale, infatti i Conservoni, costruiti nel XIII secolo, sono antichi serbatoi che alimentavano l’acquedotto cittadino, culminante nella fontana Maggiore di piazza IV Novembre.