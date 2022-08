INVIATO CITTADINO San Marco, lavori in corso per il nuovo collegamento col bus terminal

San Marco. Lavori in corso per realizzare il nuovo tracciato stradale di collegamento col bus terminal. Un intervento lungamente atteso per sanare una situazione di congestione. Ma soprattutto per motivi di sicurezza.

Siamo in prossimità del Palazzetto dello Sport di San Marco. Zona in cui si svolge anche il Mercatezio.

Mezzi pesanti all’opera con scavatori e realizzazione di sottofondo solido. Ricordiamo che la zona era letteralmente disseminata di crateri che rendevano disagevole l’avvicinamento per clienti e mercatari.

Ora la situazione dovrebbe normalizzarsi. Alleggerendo anche il traffico di quanti sono diretti all’uscita dalla rotatoria.

L’impresa al lavoro è Assisi-strade. L’importo eccede il mezzo milione di euro. Fine dei lavori fissata al 28 novembre.