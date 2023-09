La cattedrale di San Lorenzo torna a essere parrocchia con don Marco Briziarelli

La cattedrale di San Lorenzo di Perugia, da domenica 1° ottobre, ritorna a svolgere le attività pastorali parrocchiali demandate per oltre quattro decenni (dal 1980) alla parrocchia dei Santi Andrea e Lucia in Cattedrale (che mantiene tale denominazione), presso la chiesa della Misericordia di piazza Piccinino; realtà parrocchiale divenuta e sentita dai fedeli, nel corso degli anni, come “la parrocchia del centro” man mano che venivano unificate ad essa altre per carenza di sacerdoti, per la chiusura di comunità religiose e per la diminuzione di abitanti residenti.

La decisione è stata assunta dall’arcivescovo Ivan Maffeis dopo aver consultato i sacerdoti di Perugia città e attuando la “riforma pastorale” per una maggiore evangelizzazione e missione di prossimità indicata dall’Assemblea diocesana dello scorso maggio. Il nuovo parroco è il perugino don Marco Briziarelli, classe 1980, attuale direttore della Caritas diocesana, “giovane sacerdote” ordinato appena sette anni fa, il 25 giugno 2016, dopo aver maturato una “vocazione adulta” al sacerdozio entrando in Seminario quasi trentenne.

Dopo la celebrazione eucaristica delle ore 7 nella chiesa del “Villaggio della Carita’”, sede della Caritas diocesana (zona stazione-via cortonese), don Marco, in queste ultime settimane, è sempre più spesso in cattedrale e di buon mattino non è difficile incontrarlo per le vie del centro.

Una nuova primavera per la Chiesa diocesana. Le giornate che precedono l’inizio di questo suo impegnativo servizio alla Chiesa sono particolari: il 29 settembre compie 43 anni di età ma è anche la ricorrenza della sua nomina a direttore della Caritas diocesana, avvenuta il 29 settembre 2020. Giornate che sta affrontando con molta serenità da quanto si coglie dalle sue stesse parole: "Ho accolto con grande gioia e responsabilità la proposta del vescovo Ivan all'incarico pastorale di parroco dei Santi Andrea e Santa Lucia in Cattedrale. Tornare a scommettere sulla nostra chiesa Cattedrale e riconsegnarla come parrocchia, dopo tanti anni, alla nostra città penso sia una grande possibilità per tutta la comunità ecclesiale diocesana per vivere una nuova primavera".