INVIATO CITTADINO San Galigano: quando lo sfalcio rivela maleducazione e inciviltà

San Galigano. Quando lo sfalcio rivela maleducazione e inciviltà. Polvere sotto il tappeto. Lattine e bottiglie fra l’erba alta.

Accade ormai da anni. Nella scarpata a valle dell’Emi di via Torelli si gettano rifiuti di ogni genere: incarti, buste, bottiglie in vetro e in plastica, lattine di birra e coca cola. Insomma: tutti i rifiuti che si potrebbero educatamente conferire nei raccoglitori che non mancano.

Invece c’è chi gode a compiere la mala azione quotidiana. E, in spregio ai sani principii di comportamento, butta giù robaccia fra l’erba alta.

Ma il diavolo fa le pentole… e non i coperchi. Tanto che, al primo sfalcio, ricompaiono questi residui della (in)civiltà dei consumi.

Non resta che raccoglierli pazientemente e conferirli tra i rifiuti. In attesa che i soliti ignoti proseguano la propria opera di inquinamento ambientale.