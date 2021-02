Da francescano a cardinale, la gioia della diocesi di Assisi per gli incarichi di padre Mauro Gambetti

Il vescovo Sorrentino: "L’amore del santo di Assisi per il successore di Pietro si incarna ora in uno dei suoi figli più degni"

Padre Mauro Gambetti, adesso cardinale della Chiesa di Roma, è stato nominato vicario generale per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, e monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, esprime gli auguri a nome dell'intera diocesi.

"È un incarico di grande prestigio e significato che accompagniamo con la nostra preghiera. Dopo anni di servizio alla Basilica di San Francesco, ora passa alla Basilica di San Pietro - scriva il vescovo Sorrentino - L’amore del Santo di Assisi per il Successore di Pietro si incarna ora in uno dei suoi figli più degni. Gli auguriamo di vivere questo compito con la stessa semplicità e lo stesso amore che abbiamo apprezzato qui ad Assisi. Ci farà tanto piacere incontrarlo a Roma ogni qualvolta andremo nella Basilica di San Pietro e naturalmente speriamo trovi anche il tempo di tornare di tanto in tanto in questa nostra Città. Con affetto grande, auguri, padre Mauro!".