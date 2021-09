Ottavo centenario della morte di san Francesco, dal Governo arrivano 4,5 milioni di euro per le celebrazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina il decreto che stanzia un contributo complessivo di 4,5 milioni di euro dal 2022 al 2027 per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Due settimane fa era passata infatti all'unanimità a Palazzo Cesaroni la proposta per l'istituzione del comitato regionale per l’VIII centenario della morte del poverello di Assisi, presentata da alcuni consiglieri della maggioranza.

Un atto con cui si impegna Regione, Comune e la Diocesi di Assisi, le comunità francescane nonché la Conferenza episcopale umbra e italiana, alla costituzione di un Comitato regionale dedicato all'evento e di uno nazionale .

Nella mozione regionale si legge che “il 3 ottobre 2026 si compiono 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia ma che rappresenta nel mondo i valori universali di pace, fratellanza ed ecumenismo tra popoli. Già nel 1926, per il settimo centenario, il sindaco del tempo fu in grado di promuovere numerose iniziative di enorme spessore culturale, spirituale e di rilevanza intenzionale, che ebbero il merito di far esplodere il turismo verso Assisi e tutta l’Umbria. Questo avvenimento, che farà seguito al Giubileo del 2025, rappresenta un evento di importanza strategica, per cui la Regione deve farsi trovare pronta, visto che ci sarà un forte aumento dei flussi turistici con ricadute importanti non solo su Assisi, ma su tutta l'Umbria".

"Grazie ai fondi destinati, Assisi e l'Umbria hanno l'occasione unica per essere al centro del mondo, investire ed accogliere l'opportunità di rilanciare il turismo e l'economia. Una grande opportunità per rivitalizzare il turismo e far conoscere la nostra regione" si legge in una nota dei portavoce M5s umbri Emma Pavanelli, Tiziana Ciprini, Filippo Gallinella.

Più polemico Thomas De Luca (M5s): "La legge che stanzia le risorse per celebrare nel 2026 l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi non sarebbe stata possibile senza la spinta dei ministri del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico".