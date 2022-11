San Francesco al Prato, il Comune cerca gestore

Pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto per l’attivazione di una forma di partenariato speciale pubblico-privato per la gestione e la valorizzazione del “Complesso monumentale di San Francesco al Prato – Auditorium”. Lo rende noto il Comune di Perugia.

La finalità dell’accordo è quella di valorizzare il sito che, a seguito di complessi interventi di restauro e di adeguamento funzionale, può ora essere destinato alla pubblica fruizione nell’ambito di un percorso di visita monumentale e, contemporaneamente, ad auditorium all’interno del quale ospitare concerti, convegni, spettacoli e altre variegate attività culturali.

L’obiettivo è quello di restituire il valore d’uso culturale di un bene pubblico di grande rilievo storico-artistico alla comunità urbana e al territorio, nonché ai visitatori di Perugia, per i quali lo stesso assurge da sempre a polo cittadino di grande attrattività, migliorandone e potenziandone la fruibilità pubblica.

Il progetto di avvio del processo di valorizzazione del sito deve prevedere, tra l’altro, la progettazione, promozione e organizzazione di una programmazione culturale multidisciplinare e la gestione del percorso museale.

L’accordo di partenariato speciale ha una durata complessiva di nove anni e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni. È previsto, per il primo triennio, anche un contributo/corrispettivo annuo dell’Ente in favore del partner privato pari a 70mila euro Iva esclusa, quale ausilio all’avvio delle attività.

L’avviso è aperto a qualunque operatore economico interessato, compresi gli enti senza scopo di lucro e gli enti del Terzo Settore incluse le imprese sociali, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti di carattere privato operanti in ambito culturale.

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria proposta entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22.12.2022, esclusivamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria”.