San Costanzo, tempo di torcolo: degustazione gratuita lungo corso Vannucci, l'elenco dei forni

L’assessore allo sport e commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli è andata in visita ai forni di Perugia che hanno scelto, anche quest’anno, di collaborare con l’Amministrazione comunale all’organizzazione delle celebrazioni in onore del Patrono della città, San Costanzo, donando i tradizionali torcoli artigianali.

L’occasione è stata propizia per ringraziare, a nome del Comune di Perugia e della città intera, panetterie e pasticcerie del Capoluogo che, grazie alla loro generosità, consentiranno ai cittadini di usufruire della degustazione gratuita dei torcoli lunedì 29 gennaio alle 12 in corso Vannucci, di fronte a palazzo dei Priori. Parte dei prodotti, inoltre, avrà una finalità benefica visto che i torcoli saranno distribuiti agli ospiti degli Istituti Civili e Religiosi ed alle Case di Cura per anziani e disabili.

“Un sentito grazie a tutti i forni della città che anche quest’anno hanno scelto di collaborare con l’Amministrazione comunale all’organizzazione della degustazione gratuita del torcolo in corso Vannucci – sottolinea l’assessore Pastorelli – dimostrando quell’attaccamento alla città che non è mai mancato finora. San Costanzo è una ricorrenza molto sentita dalla comunità perugina ed è giusto che venga festeggiata tutti insieme assaggiando i prodotti che sono legati al nostro territorio ed alle radici più profonde di Perugia. Rinnovo quindi il ringraziamento alle panetterie e pasticcerie della città per la generosità dimostrata, evidenziando che rappresentano per noi un’assoluta eccellenza dal punto di vista enogastronomico oltre ad essere presidi di socialità sul territorio. Ora l’invito che rivolgo a tutti i cittadini è di partecipare numerosi alla degustazione in programma lunedì 29 in corso Vannucci, organizzata in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio e associazione Italiana Sommelier, ove saranno offerti a tutti torcoli e vin santo, nonché a partecipare a tutti gli altri eventi che animeranno Perugia nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29”.Ecco l’elenco dei forni che hanno aderito all’iniziativa:Co.Fo.Pa Soc. Coop R.L., Faffa dal 1851 Il Fornaio, Forno di Fontignano di Gabrielli Marilena, Tedesco Pasticceria Piselli, Panetteria Pasticceria Alunni, Pasticceria Antica Perugia, Panetteria Pasticceria Cerquiglini, Pasticceria Lucaroni, Pasticceria Etrusca, Forno Fiorucci, Forno Gmf, Forno l’arte del Pane di Santino, Forno Gionangeli Adelio, Pasticceria Piazza Settevalli, Da Severo Bottega Bistrot, Pasticceria Tripaldi, La Vetrina delle Bontà.