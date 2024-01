San Costanzo, che festa in centro storico

“La ricorrenza del patrono San Costanzo sa unire tutta la città. Lo abbiamo visto ieri in occasione dell’antica processione della Luminaria e anche la grande partecipazione alle iniziative di oggi dimostra quanto questa festa, che mette insieme storia, cultura, religione e tradizione, sia sentita e radicata nel nostro patrimonio identitario”. Parole l sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi, in occasione della inaugurazione della Fiera di San Costanzo alla presenza anche dell’assessore alla sicurezza e protezione civile, Luca Merli, dell’assessore alle politiche sociali, Edi Cicchi, dei consiglieri comunali Cristiana Casaioli, Sarah Bistocchi e Paolo Befani e del consigliere regionale Tommaso Bori.

La storica mostra mercato ha animato fino a sera borgo XX Giugno con 70 operatori provenienti da molte zone dell’Umbria e da altre regioni. “Siamo soddisfatti dell’afflusso di visitatori, buono sin dalle prime ore - ha detto Mario Lillocci a nome de L’Arte e la Terra che anche quest’anno ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune -. Abbiamo voluto puntare su una selezione di apprezzati espositori, scelti per professionalità e qualità dell'offerta”. La società organizzatrice ha anche offerto la degustazione gratuita del torcolo di San Costanzo da otto metri realizzato dal Forno di Fontignano di Marilena Gabrielli.

Altra degustazione gratuita è stata quella, sempre radicata nella tradizione, che si è svolta in corso Vannucci, davanti al Palazzo dei Priori, presenti il sindaco Romizi e l’assessore Merli, organizzata in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio e associazione Italiana Sommelier. Un’iniziativa possibile, come sempre, grazie alla collaborazione di pasticcerie e panetterie del capoluogo che hanno donato i torcoli.

Nel pomeriggio ha tenuto banco il momento sportivo della festa. Si è infatti disputata in corso Vannucci e in piazza IV Novembre la terza edizione della corsa di San Costanzo con circa 180 iscritti. “Un modo per accostare anche i giovanissimi alle tradizioni perugine. Le numerose iscrizioni danno ragione a chi, come le società locali e l’amministrazione comunale, ha da subito scommesso sulla buona riuscita di questa manifestazione”, ha detto l’assessore Merli portando i saluti dell’assessore allo sport Pastorelli e di tutta la giunta. “La buona riuscita di tutte le iniziative odierne si deve anche all’impegno profuso da polizia locale e protezione civile al servizio della città”, ha aggiunto.

La competizione, organizzata dalle società Atletica Perugia Team, Arcs Perugia, Atletica Capanne, Csain Perugia, Avis Perugia e Grifo Runners Perugia, era riservata al settore giovanile e promozionale della Fidal.

Presenti i rappresentanti delle società promotrici: Alessandro Sorci (Atletica Perugia Team), Sauro Mencaroni (Atletica Capanne), Moreno Bottausci e Francesco Fracassini (Csain), Gabriele Ravacchioli e Paolo Marcantonini (Arcs), Maurizio Billeri (Grifo Runners) e Marco Tortoioli (Avis).

Atleti e giurie si sono riuniti dalle 15 in piazza IV Novembre. Poi, dopo le gare, le premiazioni alla sala della Vaccara con il sindaco, affiancato dall’assessore alla partecipazione Gabriele Giottoli.

“La corsa di San Costanzo è una scommessa decisamente vinta grazie alle belle realtà del territorio che promuovono e alle collaborazioni sempre più rilevanti attivate tra le società – ha detto Romizi -. Una manifestazione preziosa: chi vede questi giovanissimi correre in centro non può che innamorarsi ancor di più dell’atletica e di Perugia”.

La giornata si è chiusa con la celebrazione presso la cattedrale di San Lorenzo presieduta da Ivan Maffeis, con la partecipazione dei vescovi umbri e delle autorità.

Premiazioni della corsa di San Costanzo

Premiate tutte le società e in particolare la Grifo Runner per il maggior numero di iscritti alla corsa.

Pulcini: tutti premiati.

Esordienti 5 femmine: 1° Livia Pacifici (Grifo Runner), 2° Miriam Bacocchi (Grifo Runner), 3° Emma Palomba (Atletica Capanne).

Em5: 1° Lorenzo Cruciani (Atletica Capanne), 2° Bengasini Tommaso (Atletica Il Colle), 3° Damiano Angeletti (Atletica Capanne).

EF8: 1° Israa Moujoud (Atletica Capanne), 2° Elena Petrescu (Libertas Arcs), 3° Violante Longo (Libertas Arcs).

Em8: 1° Mattia Minciotti (Atletica Capanne), 2° Elia Palmerini (Atletica Capanne), 3° Filippo Caucci Von Saucken (Grifo Runner).

Ef10: 1° Margherita Frenguelli (Libertas Arcs), 2° Asia Gentili (Csain Perugia), 3° Sara Rinchi (Csain Perugia).

EM10: 1° Alessandro Sportellini (Atletica Capanne), 2° Emanuele Calemi (Csain Perugia), 3° Alessandro Pelliccia (Csain Perugia).

RAGAZZE: 1° Olimpia Maccarone Marucci (Csain Perugia), 2° Matilde Volpi (Atletica Capanne), 3° Claudia Lemmi (Grifo Runner).

RAGAZZI: 1° Gabriele Panduri (Csain Perugia), 2° Tommaso Giovannini (Libertas Arcs), 3° Alessandro Menghini (Csain Perugia).