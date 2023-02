INVIATO CITTADINO Oggi, 3 febbraio, ho il mal di gola… San Biagio, pensaci tu

3 febbraio, ho il mal di gola… San Biagio, pensaci tu. Una tradizione che incrocia fede e superstizione.

Una ritualità che richiama l’esorcismo, inteso nel senso di procedere a una ritualità scaramantica che gli antropologi chiamano “funzione apotropaica”. Termine di origine greco-antica che sta per “tener lontani i mali”.

Oggi si festeggia San Biagio, protettore dai mali della gola. Candele benedette e incrociate. Una specie di esorcismo… tinto dei colori della fede.

Per salvarsi dai malanni invernali, i perugini di un tempo (in campagna e in città) contavano su Biagio, non solo sui Cenciarelli, ossia le polveri d’intonaco raschiate dalle pareti interne della chiesa sotto la Porta del Bulagaio, messe in un sacchetto e appese alla spalliera del letto.

Protettore per eccellenza contro la sensazione degli “aghi in gola” è Biagio, che tutela la gola, il naso, le vie aeree superiori.

L’agiografia è portatrice di una narrazione (qui scherzosamente illustrata da Marco Vergoni) che riferisce di un intervento miracoloso. Il santo avrebbe estratto una grossa lisca dalla gola di un bambino che stava per soffocare. Dopo tale prodigioso salvataggio, al santo armeno fu dunque attribuito il ruolo di protettore della gola.

Ma quali le categorie specificamente protette? In primis quella dei suonatori di strumenti a fiato. E voglio proprio vedere gente soffiare sugli ottoni, a dispetto di naso chiuso e mal di gola.

Il Santo è “declassato”, nel senso che la Chiesa lo inserisce nella schiera dei minori. Ma da noi, in Umbria, la festa è sentita. In alcuni luoghi in modo particolare. Oltre che a San Biagio della Valle (Marsciano), è festa a Cannara, a Monteleone di Spoleto, a Pissignano (Campello sul Clitunno).

Il rituale cristiano prevede la benedizione delle candele e una speciale procedura. Le si passa, incrociate a X, davanti alla gola del fedele, e si procede all’unzione con olio benedetto. Basta questo a esorcizzare fastidiose tonsilliti e dure faringiti, incubo di predicatori, politici e cantanti.

Ma occorre la preghiera. E anche la prudenza. Tanta. Perché è troppo comodo mettere due candele incrociate e sperare di farla franca andando in giro sommariamente vestiti e col collo scoperto. Pavarotti insegna. L’avete mai visto senza il classico foulard protettivo intorno alla gola?

Segnalazione del lettore Renato Montanucci.

… e c’è anche il Torcolo di San Biagio e la Fiera delle Meranguele ("arance" in perugino).

“SAN BIAGIO è anche il Patrono di PIANELLO. Ieri pomeriggio (2 febbraio) solenne processione per le vie del paese. Oggi funzioni religiose alle ore 11.30. Messa solenne con l’Arcivescovo Ivan Maffeis. A seguire Pranzo paesano".

ed ecco la spiegazione del termine: MERÀNGUELA, in perugino, significa “arancia”. Il termine corrispondente, in lingua italiana, è MELANGOLO e si riferisce all’albero e al frutto delle citracee, dei paesi tropicali, simile all’arancio, segnatamente all’arancio amaro (secondo alcuni, non commestibile).

L’origine è da ricondurre al greco MÈLON, che significa “mela” e ÀNGOURON, nel senso di “anguria, cocomero”. In latino medievale MELÀNGOLUS, da cui MERÀNGUELA.

La prima parte del nome si rifà evidentemente alla forma (mela), mentre la seconda richiama inequivocabilmente il colore dell’interno e del succo (rosso in entrambi i casi).