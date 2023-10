Salviamo l'acquedotto medievale di Perugia, avviata la raccolta fondi online

Il Circolo Ponte d’Oddi ha lanciato una raccolta fondi che ha come testimonial Mauro Casciari per ripulire i sentieri che portano agli archi dell'acquedotto medievale che portava l'acqua di Monte Pacciano in Piazza Grande. L'iniziativa è stata presentata sabato scorso a margine della conferenza “Conoscere l’Acquedotto Medievale di Perugia”.

Il Circolo Ponte d'Oddi si fa promotore di una campagna di crowdfunding allo scopo di raccogliere risorse per ripulire i sentieri che portano agli archi dello straordinario Acquedotto medievale di Perugia, nell'area adiacente ai quartieri di Ponte d'Oddi e San Marco (località Spinello).

Questo progetto si propone di ripulire l'intera area circostante le arcate, così da rendere maggiormente fruibile la loro vista ed i relativi percorsi di avvicinamento che consentirebbero di godere al meglio di una straordinaria opera architettonica ed il paesaggio circostante, di grande impatto naturalistico e dal potenziale richiamo turistico ancora inespresso.

si può effettuare un'offerta con la causale: Ripuliamo l'acquedotto sull'IBAN IT90S0707503002000000624097, intestatario Circolo Ponte D'Oddi APS.