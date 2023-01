Perugia, monsignor Marco Salvi saluta la città dopo 4 anni dedicati ad arte, carità, famiglie e giovani

Monsignor Marco Salvi saluta l'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve e si appresta a prendere possesso della diocesi di Civita Castellana. È giunto il giorno del saluto di monsignor Marco Salvi che lo ha avuto vescovo ausiliare dal 5 maggio 2019. Domani 5 gennaio, alle ore 18 è in programma nella cattedrale di San Lorenzo, la celebrazione eucaristica a cui sono invitati sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e popolo di Dio.

Una nutrita rappresentanza di fedeli perugino-pievesi “accompagnerà” monsignor Salvi a Civita Castellana, domenica 8 gennaio, giorno dell’inizio del suo ministero episcopale in terra laziale, insieme all’arcivescovo Ivan Maffeis, al cardinale Gualtiero Bassetti, al presidente della Conferenza episcopale umbra monsignor Renato Boccardo e al vescovo emerito di Gubbio Mario Ceccobelli, già vicario generale a Perugia.

Monsignor Salvi a Perugia-Città della Pieve ha operato molto vicino alle comunità parrocchiali, alle varie categorie della società, alle famiglie e ai singoli cittadini messi a dura prova negli ultimi tre anni. "In questo momento mi sento di imitare e incarnare il Buon pastore, conoscere i singoli, le comunità, le persone. Nella nostra società caratterizzata dalla fretta e senza memoria, dare il tempo necessario all’ascolto, mettersi nei panni dell’altro non è scontato - aveva affermato il prelato al suo arrivo - Chiedo aiuto per tutto questo a tutti voi, aiutatemi a vivere per primo lo stile dell’ascolto. Non ho in mente progetti e piani pastorali, voglio ascoltare, entrare in confidenza con le persone in una relazione di amicizia. Essere pronto ad ospitare, ma anche essere ospitato da questa bella e ricca comunità di Perugia-Città della Pieve".

L'incontro con "una realtà ricca, vivace e piena di iniziativa, anche complessa, con risorse umane interessanti che poi sono la vera ricchezza di una Chiesa" ha dato frutti, in particolare nella cultura e nella gestione dei beni storico-artistici ecclesiastici, nelle opere di carità, nel mondo giovanile e nella famiglia.