Ospedale di Perugia, giornata di consulti gratuiti a Dermatologia con "Segnali sulla pelle"

È in programma sabato 8 ottobre, presso la Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, il consulto gratuito dedicato alla cheratinosi attinica. Per partecipare è necessario prenotarsi, fino a esaurimento posti, telefonando al numero 02 -82900619 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale di sensibilizzazione “Segnali sulla pelle” e ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza di questa malattia. La cheratinosi attinica è una lesione considerata una forma molto iniziale di carcinoma squamocellulare e si manifesta dopo i 40 anni. Si tratta di una delle lesioni dermatologiche più frequenti in Italia: si stima che circa il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica.

“La cheratosi attinica si presenta come una chiazza ruvida e squamosa a lento accrescimento, localizzata soprattutto su viso, orecchie, labbra, dorso delle mani, avambracci e cuoio capelluto – spiega il professor Luca Stingeni, direttore della Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Tra i possibili fattori di rischio, l'esposizione frequente o intensa ai raggi ultravioletti (UV) del sole o dei lettini abbronzanti, le pregresse scottature solari, i soggetti con capelli rossi o biondi e occhi chiari, una precedente storia di cancro della pelle e una ridotta protezione da parte del nostro sistema immunitario. Il ruolo del Dermatologo è fondamentale non solo per la diagnosi precoce, ma anche per le scelte terapeutiche che prevedono farmaci per uso topico, terapia tradizionale e fotodinamica”.

La campagna è promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse).