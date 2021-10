Palestra di Montegrillo. Come ti istruisco nell’uso del defibrillatore. Un corso riservato ai dirigenti delle società umbre di tennistavolo, lo sport ‘oratoriale’ che da bambini chiamavano pin-pong.

Sono tanti i praticanti ed è concreto il rischio – come per altri sport – che il diavolo ci metta lo zampino e che qualcuno si becchi un arresto cardiaco. Che fare? Aspettare l’arrivo dell’ambulanza, certamente. Ma senza starsene con le mani in mano. Altrimenti si potrebbe perdere una vita.

Ed ecco che le Società umbre hanno deciso di sottoporre i propri responsabili a un primo corso o a un refresh di quanto già appreso. Perché, oltretutto, il patentino ha vigenza biennale e va rinnovato.

Ieri mattina, a Montegrillo c’erano 32 corsisti, attenti nel seguire i consigli di Carmine Camicia. E disposti a metterli immediatamente in pratica con simulazioni su pupazzi che vanno dalla tipologia del neonato a quella dell’adulto.

D’altronde, la “Salvamento Academy” va facendo da anni questo lavoro di diffusione della conoscenza e dell’uso pratico del defibrillatore.

Quando una persona si sente male e soffre di un presunto arresto cardiaco, si lancia l’app “Io soccorro” e sia il 118 che i soggetti abilitati più vicini accorrono a dare man forte.

“Il fatto è – spiega Camicia – che gli arresti cardiaci si sono triplicati nell’ultimo periodo”.

Come mai?

“Perché – anche causa covid – si è smesso di fare prevenzione. E la medicina sportiva pubblica deve smaltire prenotazioni che impiega a far passare in non meno di sei mesi”.

E i giovani come fanno a praticare sport?

“Si affidano alle strutture private che forniscono risposte più rapide”.

Quali gli sport la cui pratica espone a rischi maggiori di arresto cardiaco?

“È impossibile stilare una graduatoria precisa. Ma ci sono sport impegnativi che richiedono un controllo preventivo a chi li pratica”.

Ad esempio?

“Ora è sugli scudi il padel, attività di forte impegno fisico e cardiovascolare. Sono stati aperti molti centri, come a Santa Sabina con ben cinque impianti”.

Dove e quando il prossimo corso?

“Il prossimo 22 ottobre a Ellera. Abbiamo già numerose richieste alle quali cercheremo di corrispondere”.