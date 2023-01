"Salute in piazza", i Cavalieri di Malta rinnovano l'appuntamento con la prevenzione

Torna, dopo l’interruzione forzata a causa della pandemia, la seconda edizione di “Salute in piazza”, promosso dal Gruppo Perugia del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom, patrocinato dal Comune di Perugia e dall’Ordine Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni.

Avviata con successo nel 2019 al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici, l’iniziativa riparte da gennaio a giugno, l’ultimo sabato del mese, presso il Centro Commerciale Emisfero. Sabato 28 gennaio dalle 9.30 alle 19, i volontari del Cisom saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno sottoporsi, in modalità gratuita, alla rilevazione dei principali parametri vitali e misurazione di glicemia e colesterolo.

L’attenzione alla prevenzione e alla salute è solo uno dei molteplici ambiti in cui opera il Cisom di Perugia. I volontari del Gruppo, diretto da Marco Laurenti, sono intervenuti per prestare soccorso durante diverse calamità. Significativi, ad esempio, gli interventi effettuati ad Amatrice e a Norcia in occasione del terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, nonché quelli effettuati in prima linea per prestare adeguato sostegno ai cittadini e alle istituzioni nel corso della pandemia. Il Cisom Gruppo di Perugia collabora anche con Comune e Regione per la gestione di emergenze e grandi eventi e ha all’attivo diversi corsi di formazione gratuiti e aperti a tutti in ambito sanitario e di protezione civile.

Salute in piazza è reso possibile anche grazie l’appoggio dello stesso centro ospitante, l’Emisfero di Perugia. Francesca Bardelli - direttrice del Centro - ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, coinvolgendo la farmacia all’interno del centro commerciale in prima linea in questo evento organizzato a favore della collettività. Una collaborazione importante che, insieme alla conveniente offerta merceologica e al ricco calendario di eventi, regala ai visitatori della Galleria l’opportunità di passare una giornata davvero speciale.

Anche Afas è al fianco dei volontari del Cisom in questa iniziativa: “L'Azienda Speciale Farmacie di Perugia è da sempre in prima linea nel sottolineare l'importanza della prevenzione – dichiarano il presidente di Afas, Antonio D’Acunto, e il direttore generale,Raimondo Cerquiglini – specie per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, ma non solo. Per questo, offre gratuitamente i servizi di autorilevazione del peso, della pressione arteriosa, della glicemia e della colesterolemia totale. Inoltre, per rafforzare il rapporto con i cittadini e cercare di 'far emergere le criticità di uno stile di vita “poco sano” - ossia rendere coscienti degli eventuali fattori di rischio anche gli inconsapevoli - Afas si avvale spesso della collaborazione delle associazioni del territorio, come il Cisom Gruppo Perugia, i cui volontari verranno affiancati da alcuni farmacisti della sede ubicata all'interno del Centro Commerciale Emisfero”.