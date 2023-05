Avvocati e commercialisti donano un defibrillatore alla Lega Nazionale Dilettanti

Un defibrillatore per la Lega Nazionale Dilettanti. È il dono dell’Ordine degli avvocati e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia al termine del corso di alta formazione per delegati alle vendite e custodi giudiziari.

“La formazione dei professionisti, come occasione di contributo e partecipazione alla vita ed alle necessità concrete della comunità regionale – si legge in una nota del delegato avvocato Francesca Forlucci - è proprio per perseguire tali finalità che l'Ordine degli avvocati e l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia hanno deciso di donare alle Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Umbro, che ha ospitato le lezioni ed i circa 400 partecipanti al corso, un defibrillatore, da destinare – come importante presidio di sicurezza - alle molteplici attività e manifestazioni organizzate dal Comitato, specie in ambito giovanile”.

La breve cerimonia di consegna del defibrillatore si svolgerà alle 18 di oggi 29 maggio 2023, presso la sede di Perugia della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Umbro, in occasione dello svolgimento della prova finale del corso organizzato dai due Ordini professionali.