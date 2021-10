“Un Odontoiatra pediatrico… per amico”, la salute della bocca e dei denti inizia dall’infanzia

La salute della bocca e la cura dei denti sin dalla prima infanzia attraverso una corretta e precoce informazione. È quanto si propone di raggiungere l’iniziativa “Un Odontoiatra pediatrico… per amico” realizzata presso il Nido Tantetinte di Perugia, afferente alla Rete Lilliput di Polis Società Cooperativa Sociale e dedicata ai genitori dei bambini iscritti al servizio, con la dottoressa Licia Romoli, specialista nella prevenzione e igiene orale.

“La salute orale è di fondamentale importanza dai primi mesi di vita del bambino; per questo, influiscono direttamente, una corretta igiene orale, controlli periodici e un’alimentazione adeguata - sostiene la dottoressa Licia Romoli - Seguendo questi piccoli accorgimenti, potremo garantire al bambino la conduzione di una vita sana e di evitare diverse patologie relazionate con gengive, denti, lingua e la cavità orale in generale”.

Appuntamento per mercoledì 20 ottobre alle ore 16 presso il nido Tantetinte (via dell'Ingegneria, 29 a Perugia) con la dottoressa Licia Romoli per una tavola rotonda dedicata alle famiglie degli iscritti per parlare di prevenzione ed igiene orale nella dentizione della prima infanzia.

“Ringrazio la dottoressa Licia Romoli, la quale con grande disponibilità ha accolto il nostro invito - afferma il coordinatore pedagogico del nido Robert Bonini – Crediamo che un contributo importante come quello di un odontoiatra pediatrico rientri nella ferma volontà di coltivare ed alimentare quell’alleanza educativa che si instaura tra un servizio educativo per l’Infanzia e le famiglie dei bambini. In tal senso l’obiettivo primario è il benessere del bambino, da tutti i punti di vista. L’organizzazione di questo corso rientra in questa nostra ferma volontà”.