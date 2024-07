Umbria, quando iniziano i saldi estivi 2024

Conto alla rovescia per il via dei saldi estivi 2024 in Umbria. Secondo le tabelle diffuse da Confesercenti il periodo di sconti estivo partirà il 6 luglio 2024 e durerà 60 giorni.

In molte regioni italiane, i saldi dunque iniziano sabato 6 luglio 2024 e proseguiranno fino ai primi giorni di settembre. In alcune zone, come le province autonome di Trento e di Bolzano, ci sono invece delle variazioni. La durata e le modalità dei saldi possono infatti variare da regione a regione. Ecco tutto quello che c'è da sapere.