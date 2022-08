S’interviene nel cortile di Palazzo Murena per liberare il flusso delle acque bianche. Risolto un problema storico

S’interviene nel cortile di Palazzo Murena, ex convento degli Olivetani, per liberare il flusso delle acque bianche. Un problema di vecchia data, che era ora di risolvere in modo definitivo.

Il fatto è che la pavimentazione in sampietrini non è regolare ed evidenzia degli avvallamenti nei quali dorme l’acqua.

Inoltre, le calate dell’ampia copertura della sede del Rettorato scaricano in linee intasate. Per giunta i pozzetti sono spesso occlusi da aghi di vegetazione e impurità.

Con la conseguenza che le fogne non conducono regolarmente al gazebo centrale dove è posizionato il punto di raccolta.

Abbiamo visto al lavoro operatori che hanno sostituito le tubazioni di adduzione. Hanno inoltre ripulito pozzetti e caditoie. Allo scopo di liberare il flusso interrotto.

A questo punto dovrebbe essere tutto a posto. Comunque sono state create pervietà ispezionabili che garantiscono la messa a fuoco delle zone problematiche.

Un lavoro veramente di fino. In un cortile storico, dominato dal gazebo centrale, circondato da colonne in travertino su cortina fittile e coperto da vegetazione.

Per non parlare del magnifico ginko biloba ultrasecolare che domina la mole vanvitelliana. Un lavoro ben fatto che riporta a dignità quel gioiello storico-architettonico. Dell’Università degli Studi, ma anche di tutta la città.