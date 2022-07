Perugia, si rompe una condotta: vie senza acqua, la mappa

Si spacca una tubatura nella zona di Piazza Partigiani, case senza acqua a Perugia. Umbra Acque spiega che a Largo Cacciatori delle Alpi, è avvenuta la rottura della rete di distribuzione idrica, alimentata dal serbatoio Fortezza.

La rottura "sta comportando l’interruzione idrica nelle seguenti vie e relative traverse: via Bratislava, Villaggio Santa Livia, via dei Filosofi, via Roma, via Pellas, via Machiavelli". E ancora: "Il personale operativo di Umbra Acque è in campo per l’esecuzione della riparazione che durerà fino al primo pomeriggio".