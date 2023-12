FlixBus, più corse per l’Umbria durante le festività natalizie

Chi vuole trascorrere le feste natalizie in Umbria può contare sugli autobus verdi di FlixBus che ha incrementato i collegamenti con la regione e soprattutto con la provincia di Perugia.

Oltre al capoluogo di regione, FlixBus collega in provincia anche le località di Foligno, Assisi e Todi. In tutto, sono sette le destinazioni collegate sull’intero territorio regionale: di queste, due sono piccoli centri con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, fra cui anche la stessa Todi.

Fino alla fine del 2023, per Perugia partiranno settimanalmente fino a 50 corse dirette da Roma, fino a 40 da Firenze, fino a 34 da Bologna, fino a 19 da Siena e fino a 14 da Milano, Modena e Reggio Emilia. Chi rientra dall’estero raggiungendo Roma in aereo, inoltre, potrà ripartire da lì con FlixBus verso Perugia, grazie alle cinque corse settimanali attive dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

In provincia, saranno più facilmente raggiungibili fino a fine anno anche Foligno, con dieci collegamenti alla settimana in partenza da Firenze e sette in partenza da Ancona, Roma, Fiumicino e Ciampino, Todi, collegata 17 volte alla settimana con Roma, e Assisi, connessa fino a cinque volte alla settimana con Firenze e Bologna.

Chi vive in Austria o in Germania, inoltre, potrà rientrare comodamente ad Assisi con FlixBus fino a cinque volte a settimana da Monaco di Baviera e Innsbruck, collegata anche con Perugia.