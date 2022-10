INVIATO CITTADINO Via XIV Settembre. Quella rotatoria è ormai un parcheggio… gratuito

Via XIV Settembre. Quella rotatoria è ormai stabilmente utilizzata come parcheggio… gratuito. Alla faccia di Miles Davis, cui la rotonda è intestata. Ma non per questo la cosa è meno irritante. Specie per quanti debbono trovarsi davanti pullman impattanti che stentano a girare. Se poi te ne trovi qualcuno in fermata, è la fine. Minuti di blocco, specie nei momenti topici di entrata/uscita delle scuole.

Alla maleducazione non c’è limite. A parte qualche corriere disperato che deve consegnare alla svelta (sosta un minuto e riparte), c’è gente che va in tribunale e si ferma per ore. O chi preferisce posteggiare a sbafo aggirando la spesa del parcheggio. È peraltro il caso di osservare che, a poche decine di metri, c’è l’ampio parcheggio delle Briglie di Braccio, dove si trova posto regolarmente.

La rotatoria, in adiacenza alla Galleria Kennedy, è intestata al famoso jazzista Miles Davis, legato alla storia di Umbria Jazz. Ma, fra clacson, proteste e sgassate, altro che jazz: è tutta un’altra musica!

Noterella storica. L’antico nome del toponimo era “Campo Battaglia”, perché vi si svolgeva la litomachia o Battaglia dei Sassi. Oggi vi si tengono ben altre tenzoni. Con meno vittime. Ma con danni pesanti al sistema nervoso degli utenti.