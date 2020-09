INVIATO CITTADINO Rotatoria Seppilli, il Comune finalmente interviene

Finalmente il Comune interviene alla rotatoria Seppilli, vicino all’ex Fiat. Un intervento lungamente atteso e divenuto ormai oggetto di sapide ironie, circa la “celerità” delle amministrazioni locali.

Quando, all’epoca, ci interessammo della questione – su sollecitazione di numerosi lettori – qualcuno ci rispose in modo francamente risibile. Ci dissero, infatti, che non si poteva intervenire fin quando il perito dell’assicurazione non avesse preso visione degli effetti del sinistro e quantificato l’entità del danno. Non bastava qualche foto? E un sopralluogo non si poteva fare? Ciascuno di noi può aver avuto esperienze con periti e liquidatori, anche fino a perdere le staffe. Ma, di certo, la questione non si è trascinata per anni senza nulla concludere.

Come sia, negligenze a parte, finalmente il Comune di Perugia ha incaricato un operaio di sistemare. È al lavoro da stamane e un amico ci ha mandato lo scatto in pagina. Interrogato sul lavoro in atto, l’addetto ha laconicamente risposto “Ce se prova”.

In effetti, qualcosa si comincia a vedere. Il lastricato intorno è stato risarcito. Il muretto circolare che delimita la (chiamiamola così) fontana inizia ad essere ricostruito. Quando quella rotatoria sarà resa degna con qualche oggetto estetico, come una scultura posta al centro o qualche altro elemento di caratura artistica? Ci sono fior di scultori (penso a Sestilio Burattini, Massimo Arzilli o altri) che donerebbero volentieri una loro opera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rotatoria intestata al nome e alla memoria di Alessandro Seppilli (già sindaco socialista di Perugia, 1953-1964, igienista e medico di vaglia, promotore della Fondazione Angelo Celli e padre dell’antropologo Tullio), riacquisterà un aspetto dignitoso. Il personaggio se lo merita. La città pure.