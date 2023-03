INVIATO CITTADINO Rotatoria Miles Davis: giunse il giorno della… liberazione

Rotatoria Miles Davis in Campo Battaglia (oggi via XIV Settembre). Per il 50.mo di UJ, giunse il giorno della… liberazione.

Il nostro grido d’allarme non è rimasto inascoltato. Lo segnalammo su questo giornale il 10 ottobre 2022. Avemmo risposta attraverso le interrogazioni in Consiglio, poi la delibera che pose fine allo scempio dei mezzi abusivamente parcheggiati su quella rotonda.

Bastava delimitarne il perimetro con una serie di dissuasori (sono ben 22), per non lasciare che ogni singolo pertugio venisse impegnato dalla fantasia inesauribile, e dall’’acrobatismo’, dei parcheggiatori selvaggi.

Al magico numero 22 (“le carrozzelle”, secondo la cabala) si aggiungono i 4 segnali. E facciamo 26.

Per non offendere il genio della tromba jazz cui è intestata la rotatoria, è stato deciso – per così dire – di ingentilirla mediante l’apposizione di otto, dicesi 8, fioriere.

Sono ancora prive di fiorellini di stagione. Ma si assicura che, a breve, ne verranno dotate.

Viene così a cadere l’accusa di colpevole negligenza a carico del Comune. Che, alla buon ora, si è fatto parte diligente nell’assecondare una richiesta unanimemente condivisa.

Così il musicista (Davis) e il politico (Kennedy), ai quali sono intestate le due infrastrutture adiacenti, riceveranno il dovuto rispetto dai discendenti del mitico Euliste.

Le foto del prima e del dopo sono troppo eloquenti di per sé, per indurci ad esporre ulteriori commenti.