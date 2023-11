Un omaggio ad Antonio Trittici, “formidabile artigiano, pilota e collaudatore motociclistico”

La memoria di Antonio Trittici, “formidabile artigiano, pilota e collaudatore motociclistico”, come lo ha definito l’associazione Tre Torri, è stata onorata con l’intitolazione della rotatoria di via Strozzacapponi.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Andrea Romizi, l’assessore ai servizi civici e presidente della commissione toponomastica Edi Cicchi, il vicepresidente della commissione Paolo Befani, il consigliere comunale Riccardo Mencaglia, i figli di Trittici Flavia e Paolo, rappresentanti dell’Aps Tre Torri, con il presidente Renzo Tenerini, e molti abitanti del quartiere. L’associazione Tre Torri era stata la promotrice della richiesta di intitolazione al Comune.

Un omaggio a Trittici è stato reso dalla figlia Flavia, che ha evidenziato la sua precoce passione per le moto. Già a 17 anni si è trasferito a Chiusi dove ha aperto una rinomata officina per la riparazione di motocicli. Successivamente la Moto Perugina, fondata nel 1952 a Castel del Piano, gli conferisce un incarico di rappresentanza per Chiusi e dintorni. La sua competenza lo porta a entrare nel reparto Corse della Moto Perugina. Da preparatore diventa pilota e partecipa già nel 1954 a molte gare di velocità, tra cui il Motogiro d’Italia, con risultati significativi.

“Eventi come questo dimostrano che non bisogna necessariamente compiere atti di eroismo per essere ricordati da una comunità. Trittici gode ancora dell’attaccamento e della gratitudine dei suoi concittadini perché ha comunque fatto cose per loro importanti. Proprio a casi come questi la commissione Toponomastica presta una particolare attenzione”, ha detto l’assessore Cicchi.

Anche il sindaco Romizi ha sottolineato che le intitolazioni a volte mettono al centro persone normali ma che hanno lasciato un segno: “Ci ricordano che le città sono fatte anzitutto dalle donne e dagli uomini che le vivono, con i loro talenti e competenze, ed evitano che si perda memoria di vicende individuali strettamente intrecciate a quelle del territorio”.