Lions e Rotary insieme per la Medicheria dell'Oncoematologia pediatrica di Perugia

Rotary e Lions insieme per il reparto di Oncoematologia pediatrica con una raccolta di fondi per ristrutturare e rifornire la Medicheria: l’obiettivo è raccogliere 10mila euro.

L’evento “Smile for children”, con il manifesto realizzato da Massimiliano MaMo Donnari, è stato organizzato alla Posta dei Donini dal Lions Club Centenario di Perugia e dal Rotary Club Perugia, in collaborazione con Lions Club Terni Host, Lions Club Spoleto, Lions Club Umbertide, Lions Club Todi, Lions Club Trasimeno e Lions Club Roma Amicizia.

Dopo il dono di 11 maxischermi per le stanze dove erano ricoverati i bambini durante il Covid nel 2021, con l’abbonamento ai canali per l’infanzia, i divani letto per le camere nel 2022 e le cure domiciliari nel 2023, Lions e Rotary si sono uniti per raccogliere 10mila euro da destinare alla Medicheria del reparto.

Presenti alla serata i governatori Roberto Galai, del Rotary, e Michele Martella del Lions.