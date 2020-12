La super cuoca umbra Rosita conquista la semifinale, pronta alla nuova sfida in Tv con la Sardegna

La cuoca umbra, originaria di Gubbio, Rosita Merli, conquista la semifinale del programma culinario Cuochi d’Italia - All Stars. Nella prossima puntata, in onda giovedì 3 dicembre alle 19.30 su TV8, sfiderà la sua avversaria sarda.

Nella penultima fase del programma saranno ben quattro le regioni che si sfideranno tra loro: domani in gara ci saranno Umbria contro Sardegna e Veneto contro Toscana. Chi, tra i due chef rappresentanti, vincerà questa manche secca, accederà alla finalissima, mentre il perdente dovrà abbandonare i fornelli.

In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito nei panni di giudice ci sarà lo chef Bruno Barbieri.

Durante le 40 puntate di Cuochi d’Italia - All Stars si sfidano tra loro i vincitori delle scorse edizioni e i concorrenti più apprezzati, seppur non vincitori. Ogni puntata, un nuovo chef affiancherà Gennaro Esposito alla giuria: oltre a chef Barbieri, ci saranno Alessandro Borghese, Giuliano Baldessari, Igles Corelli, Diego Rossi, Davide Palluda e Tano Simonato. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10mila euro in gettoni d’oro.