INVIATO CITTADINO Una rosa per tutte le partigiane

Una rosa per tutte le partigiane. A San Matteo, toccante cerimonia con la partigiana Rossella, al secolo Mirella Alloisio. Fra l’altro, presidente onoraria del Comitato Provinciale dell’A.N.P.I. di Perugia.

Erano in tanti, specialmente donne, a compiere un rito che incrocia storia locale e nazionale, identità politica e visione della storia declinata al femminile.

(foto Sandro Allegrini)

Per la componente maschile, nel roseto, oltre a quella di Capitini, le rose per Innamorati (che ci ha lasciato un anno fa) e altri personaggi di rango del mondo della peruginità.

Stavolta la rosa, rigorosamente rossa, era quella piantata per rinverdire il nome e la memoria di tante donne della Resistenza.

Delle quali Claudia Mantovani legge dei nomi. Elencandone i meriti e i ruoli nella lotta al nazifascismo.

Tocca a Franca Gasparri dell’AUSER piantare fisicamente il cespuglio e svolgere qualche riflessione sul ruolo della donna.

Roberta Perfetti porta il saluto delle Associazioni partigiane e appone il coppo con la scritta delle dedicatarie.

Il benvenuto agli Orti sociali lo dà Ida, che ne delinea la storia, come membro attivo e componente dell’Associazione di Quartiere Vivi il Borgo.

Ma la presenza di rango è quella di Mirella Alloisio, di cui tanto abbiamo scritto, come lucida testimone di una stagione di lotte. Gli anni sono 97 e un po’, ma aspettiamo il secolo di vita per un’altra intervista.

Sta a lei ricordare: “Siamo uscite dalla guerra, combattuta con onore. Ma adesso è tempo di porre fine a questa devastazione che disonora l’umanità”.

Parole ferme, pronunciate con animo fiero.

L’Inviato Cittadino, che di Mirella è stato allievo alla Pascoli di piazza Morlacchi (oggi Palazzo Grossi) ci scherza e le dice: “Mirella, ti ha più cercato il fidanzato?”. L’allusione è allo scrittore e giornalista Gad Lerner che tanto la corteggiò e venne più volte nella sua casa per intervistarla in merito alla lotta partigiana in occasione del bel documentario realizzato un paio di anni fa.

Alloisio, un passato forte, confermato da un presente dignitoso. Tanto che, quando insistiamo per farla sedere, commenta (tra il finto sdegnoso e il complice): “Mi trattate come fossi una bambola”. Ma in cuor suo gode dell’affetto e delle attenzioni di tanti amici. Che sa quanto le vogliano bene. Senza retorica né infingimenti.

Pronuncia poche parole, perché non ama le ciance. Ma i suoi occhi di un azzurro ceruleo scrutano e indagano la coscienza di ognuno di noi. Non ha più una vista d’aquila. Ma forse sono proprio i suoi gli occhi gli unici capaci di leggere a fondo nel buio del nostro tempo.