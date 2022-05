INVIATO CITTADINO Una rosa per ricordare Clara e Monia nel giardino della compresenza a San Matteo degli Armeni

Una rosa per ricordare Clara e Monia nel giardino della compresenza a San Matteo degli Armeni. Una cerimonia molto partecipata per celebrare due donne speciali che hanno lasciato una impronta indelebile nella civitas perusina. Entrambe si sono ispirate al detto I CARE.

Una presenza-assenza che marca un luogo intriso di memoria e memorie. Tanti i personaggi che, ciascuno a modo proprio, hanno conferito una pennellata, utile a disegnare il grande affresco di cultura e umanità in cui si identifica la Città del Grifo.

Monia Andreani rivive attraverso le toccanti parole di Valerio De Cesaris, rettore di Palazzo Gallenga, dove Monia espletò il suo ruolo di persona che “si prende cura” dei fragili, in nome del valore assoluto della solidarietà. Il padre e la sorella, in piedi al mio fianco, ne rivivono con dolore la tragica fine. Diritti umani, solidarietà, valori, che vengono rievocati anche dal bibliotecario Gabriele De Veris e da Flavio Lotti, della Tavola per la Pace.

Le opere e i giorni di Clara Cutini, grande direttrice dell’Archivio di Stato (… e molto altro) rivivono attraverso la puntuale ricostruzione, segnatamente sul piano professionale, offerta da Mario Squadroni, già Soprintendente archivistico e oggi Presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria. Squadroni ne ricorda la generosità, la vasta cultura, gli studi.

Seguono commossi la rievocazione la figlia Laura (che da Clara ha succhiato, col latte materno, la passione per i documenti) e il nipote, che Clara adorava sopra tutti.

Anche Tiziana Biganti ripercorre momenti di vita e di lavoro condivisi con Clara, maestra che sapeva insegnare senza l’umiliazione di farti sentire piccolo. Che è la virtù dei grandi.

Poi la presentazione delle rose dedicate ad entrambe. Un nome segnato su un coppo ricorda ciascun dedicatario di un cespuglio. E nel cuore di ogni perugino nessuna croce manca. Anche se il giardino è rigorosamente laico. Ispirandosi al Capitini la cui definizione sta in “rivoluzionario nonviolento e religioso laico”. Ma fiero sostenitore di quella compresenza che abbatte il supposto muro. In quanto i morti e i viventi vengono ricondotti ad uno, sotto la comune cifra di umanità.

Un momento musicale col Maestro Stefano Ragni e un’agape fraterna chiudono una giornata memorabile. Per la città. Per ciascuno di noi.