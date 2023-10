"Romeo è Giulietta" girato in Umbria, terminate le riprese del nuovo film di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Margherita Buy e Pilar Fogliati

Spoleto ancora una volta teatro di una grande produzione cinematografica. La città dei Due Mondi ha ospitato per una settimana le riprese di "Romeo è Giulietta" del regista Giovanni Veronesi con protagonisti Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e con Margherita Buy. Il film è una produzione Indiana Production, Capri Entertainment e Vision Distribution in collaborazione con Sky e sarà distribuito da Vision Distribution.

Le riprese sono durate in tutto 7 settimane e si sono svolte a Roma per chiudersi a Spoleto. Fino a sabato 28 ottobre circa 500 comparse e numerose maestranze umbre sono state impegnate nel set che si è snodato tra il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e il vicolo Saffi, adiacente a piazza del Duomo. Per le riprese spoletine, Umbria Film Commission ha messo a disposizione la sua approfondita conoscenza del territorio, sia a Indiana Production che al regista Veronesi, per facilitare le necessità tecniche delle riprese, individuare le location più suggestive della città e per valorizzare al meglio il prestigioso Festival dei Due Mondi, che ha concesso l’utilizzo del logo e del nome all’interno del film. Attrezzisti, manovali, truccatori, parrucchieri, runner e figurazioni, iscritti nel database della Film Commission, sono stati selezionati per fornire ampio supporto alla produzione durante le riprese in regione. Umbria Film Commission, in particolare grazie al lavoro della sua coordinatrice Giulia Brunamonti, si è rivelata di grande ausilio per la ricerca degli hotel e dei fornitori di servizi (quali catering, ristoranti, operatori di servizi di sicurezza e sanitari).

"Con questo film - racconta Giovanni Veronesi - torno a raccontare tante storie d'amore, quasi tutte impossibili come quella di Romeo e Giulietta. Qui tutto cambia con un semplice accento".

Il film narra la storia di una giovane attrice, Vittoria, che viene umiliata da un celebre e cinico regista durante un provino per il ruolo di Giulietta, la ragazza decide di ritentare sotto falsa identita?, per dimostrare al regista tutto il suo talento: Vittoria diventa quindi Fabio e si esibisce nei panni di Romeo. Ma proprio quando convince tutti e viene presa per la parte, invece di rivelare la sua vera identita? e prendersi la sua rivincita, Vittoria accetta il ruolo... Da quel momento, Vittoria diventa Fabio. D’altronde Vittoria e? un’attrice di talento, non le sembra poi cosi? complicato interpretare una parte sia sul palco che dietro le quinte. Almeno fino a quando il suo fidanzato non viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio: riuscira? Vittoria a nascondere la sua identita? anche a lui e a dimostrare cosi? il suo sconfinato talento? Il tutto mentre vestendo i panni di un’altra persona - e di un altro genere - si ritrova a scoprire molte cose su se? stessa, ma soprattutto sulle persone che la circondano.