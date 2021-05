Perugia, nuova luce per le pietre e le architetture nascoste della Rocca Paolina

Nuova luce per la Rocca Paolina che adesso splende in tutta la sua bellezza. Lo scrive il capogruppo di Progetto Perugia Francesco Vignaroli su Facebook: "Cambiate le luci malfunzionanti nella Rocca Paolina con altre a più basso consumo e maggiore forza illuminante che rende più comprensibile l'architettura e accogliente il grande spazio centrale. Grande soddisfazione per questo intervento di fondamentale importanza per i cittadini e l’accoglienza turistica. Perugia ha nella bellezza del suo centro storico una potenzialità culturale ed anche economica ancor molto da valorizzare. Le Istituzioni e i cittadini devono ancora comprenderne appieno le possibilità di sviluppo inespresse, importanti per tutto il sistema-città. E' stato fatto un deciso passo avanti nella giusta direzione. Un grande ringraziamento a chi lo ha realizzato e grande soddisfazione!".

