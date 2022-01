Nomine & Poltrone - Roberto Norgiolini riconfermato alla guida del gruppo di studio nazionale "diabete e outpatient"

Il dottor Roberto Norgiolini, responsabile del servizio diabetologico dell’ospedale di Città di Castello e coordinatore aziendale per la diabetologia, è stato riconfermato dal Consiglio direttivo nazionale dell’associazione Medici Diabetologi Italia alla guida del gruppo di studio nazionale "diabete e outpatient" per il biennio 2021/23. A darne notizia è la direzione dell’Usl Umbria 1.

Il gruppo di studio, prosegue la nota della Usl, "composto da otto esperti specialisti attivi nel servizi diabetologici dislocati da nord a sud del paese, si occupa di problematiche relative all'assistenza territoriale del diabete mellito, proponendo azioni di semplificazione e miglioramento per facilitare l'accesso ai servizi e alla continuità dell'assistenza, in sinergia con i medici di medicina generale e gli altri specialisti. Tra i componenti del gruppo c’è anche la dottoressa Chiara di Loreto, specialista ambulatoriale di Diabetologia del distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1".

"La riconfermata fiducia del direttivo nazionale dell’associazione Medici Diabetologi Italia al dottor Roberto Norgiolini premia l'impegno profuso nelle varie iniziative formative proposte negli ultimi anni, sia di respiro locale che di portata nazionale, che la direzione aziendale della Usl Umbria 1 ha sempre supportato per favorire la diffusione delle conoscenze in una disciplina in rapida evoluzione", sottolinea la nota.