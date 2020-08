Ritorno a scuola: tra settimana corta e lezioni online, le scelte dei presidi

Lezioni in presenza. È questo l’obiettivo di tutti i dirigenti scolastici, ma per evitare l’affollamento negli istituti, c’è anche chi ha deciso di far svolgere la didattica quattro giorni in aula e uno online, in modo da avere, ogni giorno, alcune classi in istituto e altre a casa, con una turnazione a scacchiera.

All’istituto “Volta” di Perugia sarà così, anche perché la palestra è inagibile e, quindi, gli studenti svolgeranno le ore di ginnastica solo online (per il momento). Lo stesso vale per religione e le ore alternative.

Al liceo “Alessi” di Perugia lezioni online per circa la metà delle 55 classi (1.380 alunni), quelle cioè più numerose. Le classi saranno divise in due gruppi che seguiranno le stesse lezioni, ma alternandosi in aula.

Al “Capitini” lezioni tutte in presenza, ma resta di capire quanto influirà su sicurezza e svolgimento delle lezioni il trasferimento, nel centro congressi, del Tribunale penale di Perugia.

Al liceo "Mariotti" lezioni in presenza e rivisitazione degli spazi per evitare assembramenti in aula.

Il dirigente scolastico del “Cassata-Gattapone” di Gubbio ha scelto la settimana corta, con 24 ore in presenza, quindi in aula 4 giorni, e 8 ore a distanza sincrona o asincrona. A Gubbio niente rientro pomeridiano né servizio mensa.

Non solo assembramenti di alunni, ma anche di docenti. Così per evitare affollamenti a scuola, la dirigente del “Volta” ha convocato il collegio docenti all’Hotel Giò.

Il dirigente del “Ciuffelli-Einaudi” di Todi, non nuovo a queste iniziative visto che l’anno scorso aveva convocato i suoi docenti a Castiglione del Lago a palazzo della Corgna, quest’anno ha deciso di far svolgere il collegio dei docenti presso la residenza d’epoca “San Pietro Sopra le Acque” a Cimacolle di Massa Martana.