Agricoltura made in Umbria, ritorna il Mercato non convenzionale dell’Arco Etrusco

Dopo una breve pausa estiva i prodotti della terra umbra ritornano nel centro della città di Perugia con il Mercato dell’Arco Etrusco, il mercato agricolo non convenzionale di Cia – Agricoltori Italiani dell’Umbria che contribuisce al progetto di rigenerazione urbana condiviso con il Comune e le associazioni di quartiere.

A partire dal 25 agosto ogni venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 in piazza Puletti, ex piazza Grimana, le aziende agricole umbre porteranno i loro genuini prodotti in uno spazio dove acquistare direttamente dalle aziende agricole locali e promuovere filiere sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Come si legge nella nota del Mercato dell’Arco Etrusco si tratta di “un percorso che si fonda sui valori del rispetto della stagionalità delle produzioni, la qualità della materia prima, uniti ai concetti di filiera corta e alternativa, rigenerazione urbana, promozione di stili di vita salutari e AgriCultura, intesa come la diffusione di una cultura sostenibile del cibo”.

Per tutti i clienti che spenderanno 20 euro di spesa negli stand del Mercato dell’Arco Etrusco, Cia Umbria offrirà l’accesso gratuito per un’ora al parcheggio a pagamento di Sant’Antonio, nei pressi della piazza.

Per l’ortofrutta saranno presenti l’azienda agricola Catarinucci Italo & Biagioni Angeli Sonia (Cannara), l'azienda Bragetti Marinella (Perugia), Ortoingiro (Valtopina). Tra i produttori di formaggi l’azienda agricola Gatto (Castiglione del Lago). Per l’agricoltura sociale, la Semente (Spello) e Ariel Cooperativa Sociale (Foligno), mentre a vendere legumi, cereali la società agricola biologica “I Piani” di Generotti Carlo e Figli (Costacciaro). Per i prodotti da forno, confetture,conserve, miele e farine l’agriturismo Il Corniolo (Corciano) e Apincampo (Marsciano) e le uova di Le Pulle di Graziano Sampaolo di Nocera Umbra.