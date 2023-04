INVIATO CITTADINO Edicola Cucina allo Slargo della Pesa, significative novità. Fra pubblicazioni di settore e gastronomia

Edicola Cucina allo Slargo della Pesa, significative novità. Fra pubblicazioni di settore e gastronomia. È in preparazione una nuova prospettiva tutta da raccontare.

Dopo averne seguite a lungo le vicissitudini su chiusura e ipotesi, finora solo immaginate e mai realizzate, di riapertura. Ora si apre uno spiraglio. O forse si spalanca un portone che offre la vista di nuove opportunità.

Si preannuncia ( Edicola Cucina – Largo Porta Pesa ) che, con Edicola Cucina, più che un’edicola generalista, si apre uno spazio dove trovare idee e pubblicazioni che nutrono la mente. Lo scopo è quello di fermarsi, fare mente locale e porre l’attenzione sul cibo, uno dei piaceri della vita.

Si afferma, in promozione: “Siamo in Umbria, regione culto della tradizione gastronomica in cui si concentra una grande quantità di prodotti autoctoni agroalimentari e dove la qualità della vita inizia dal buon mangiare. L’edicola diventa così la cucina di casa, un luogo fatto di incontri, dove, oltre a trovare tutte le pubblicazioni dedicate al cibo, ci si scambia emozioni gustando prodotti tipici. Una filosofia che vede la cucina come centro conviviale del sapere e dei sapori attraverso la storia e le tradizioni, fino ad arrivare ai concetti di avanguardia, innovazione ed ecosostenibilità”.

UN PO’ DI STORIA. C’era una volta il Dazio, coi suoi cancelli e la pesa (da cui il nome) per verificare le merci.

Dopo la demolizione di torrette e cancelli, è qui che nacque una delle prime edicole per la vendita di giornali.

Si trattava di un casotto di legno che Maria Monicelli (venditrice di giornali, ma personalmente analfabeta) riscaldandosi con una stufetta, mandò a fuoco.

Le subentrò Giancarlo Antolini che acquistò la nuova edicola e l’anno successivo proseguì l’attività. La famiglia Antolini, con il passaggio di padre in figlio, la mantenne in servizio fino al 2021, quando la cedette al nuovo proprietario.

Ci aspettiamo grandi cose da quell’edicola. Davanti alla quale ricordiamo la sòra Maria, mamma del senatore Lello Rossi, vestita di rosso a distribuire volantini.

Faceva propaganda elettorale per Raffaele, figlio di una sartina (la Maria, appunto) e di Romeo, fabbro e maniscalco, che sapeva fare una balestra assestando quattro colpi di mazza a una striscia di ferro. Da quella famiglia sarebbe venuto il maestro, vicesindaco di Perugia e senatore della repubblica. Comunista e antifascista. Quando le parole avevano un senso netto e chiaro. E quando l’Unità, più che all’edicola (appunto), si vendeva casa per casa. Ma ormai è acqua passata.