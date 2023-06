Sant’Erminio cambia volto: nuova vita per la bocciofila e il circolo Arci

Sant’Erminio è un quartiere residenziale di Perugia non lontano dal centro storico, vicino alla zona di Monteluce e via Eugubina. Ai piedi del monastero delle Clarisse, che sembra dominare l’intero rione, due poli aggregativi riuniscono gli abitanti durante il tempo libero: il Circolo Arci e la Bocciofila. La riqualificazione di questi spazi sono i punti principali dell’ordine del giorno approvato in consiglio comunale con 19 voti, presentato dai consiglieri comunali Francesco Zuccherini e Sarah Bistocchi del gruppo consiliare Partito Democratico.

Si legge nella proposta dei consiglieri: “Le due realtà sono sempre state molto attive, senza subire alcun tipo di flessione, svolgendo moltissime attività sociali, dalle feste paesane alle attività estive, che ancora oggi contraddistinguono il profilo delle associazioni presenti. Nell’ultimo periodo, grazie all’impegno dell’Arci, è sorto il progetto della Portineria, allo scopo di mettere in relazione le associazioni di Monteluce e Sant’Erminio. Grazie alla Portineria, è stato avanzato e realizzato un progetto di innovazione sociale che ha permesso alla zona di intercettare fondi per la riqualificazione di una parte delle aree pubbliche a disposizione, a partire dal campo di calcio a 5”.

L’impegno di queste due realtà associative non basta a risolvere le numerose criticità presenti, a tal proposito i consiglieri spiegano: “La principale problematica è rappresentata dall’evidente degrado e pericolosità del parcheggio, che necessità di un urgente intervento per la sua riqualificazione e messa in sicurezza. L’area lastricata limitrofa al bar e alla bocciofila è ormai quasi impraticabile a causa della pavimentazione molto vecchia e danneggiata, che è stata anche causa di alcune rovinose cadute da parte di anziani che frequentano il Circolo e la Bocciofila”. E ancora: “La pavimentazione della piattaforma, dove vengono svolte numerose attività per adulti e bambini, necessita di un intervento di riqualificazione per poterla usare pienamente e in sicurezza. I giochi presenti nell’area verde, gli unici in tutto il quartiere, sono stati eliminati da molto tempo per essere sostituiti, ma non sono stati più installati malgrado la presenza di numerose famiglie e bambini”.

Motivo ulteriore che spinge verso la riqualificazione dell’area è il probabile impiego futuro dei plessi come seggi elettorali, già utilizzati durante il referendum che si è svolto lo scorso 12 giugno, in virtù della chiusura per riqualificazione della scuola primaria Ciabatti Montessori.

Perciò migliorare il parcheggio e la zona pedonale esterna “rappresenta una necessità prioritaria e impellente” conclude Zuccherini.