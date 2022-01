INVIATO CITTADINO Prosegue la riqualificazione della piazzetta Puletti

Prosegue la riqualificazione della piazzetta Puletti. Tornerà luogo d’incontro fra le persone. Non più sede di parcheggio selvaggio e di inquinamento. Mai più luogo di scontro e liti per un posto auto, ma spazio di interlocuzione. Con panchine, verde, possibilità di apprezzamento delle emergenze storico antiquarie circostanti.

Si comincia a intravedere la nuova facies di quello che (dopo la demolizione, in epoca fascista, del quartiere della Spina) era nato come un giardinetto, con verde controllato su progetto di Pietro Porcinai. Luogo poi snaturato da un uso scriteriato.

Prima urgenza la potatura di quei lecci che oscuravano la visione della muratura etrusca, impattando i proiettori e invadendo i tetti e le abitazioni che si affacciano su via della Pergola. Operazione felicemente conclusa.

Dopo la messa a dimora delle strutture funzionali al potenziamento delle linee elettriche, si procede alla chiusura degli strappi. Prima il riempimento, poi la pavimentazione.

L’operazione è iniziata sul tratto compreso fra il campetto da basket e la zona ex bagni. Dico “ex” perché quei servizi furono sistemati qualche anno fa, salvo accorgersi che l’intervento non era a norma. Tanto che (per dirne una) non ci passava la carrozzella dei disabili. Da qui l’abbandono, la ruggine sulle porte, la loro trasformazione in lurida topaia.

Ci si augura che la riqualificazione investa anche questi indispensabili servizi.

Intanto si lavora alla ripavimentazione del corridoio che da via della Pergola adduce alla piazzetta Puletti. Qui vengono messe a dimora pianelle fittili, in armonia di materiali e di colori con l’esistente.

Nulla è stato fatto nella piazzetta che sarà a breve oggetto di un intervento complessivo. Intanto fa piacere vedere liberata dalle transenne la storica canellina. Già è tanto aver affrancato quella superficie dall’ingombrante edicola, chiusa per anni e ormai divenuta simbolo di tremenda trascuratezza.

Insomma: pare che le cose comincino a mettersi per il verso giusto. Con legittima soddisfazione dei residenti di prossimità e di tutti i perugini.