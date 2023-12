San Sisto si rinnova con i fondi europei: il progetto di Agenda Urbana presentato ai cittadini

Si è svolta giovedì 21 dicembre l'assemblea cittadina per presentare le opportunità di finanziamento per il quartiere di San Sisto grazie alla programmazione europea di Agenda Urbana. Si tratta di circa 15 milioni di euro da destinare a vari ambiti, tra cui la mobilità, il patrimonio culturale, la riqualificazione degli spazi pubblici, la protezione delle aree verdi e le attività sociali. Il programma per San Sisto dovrà essere consegnato alla Regione entro maggio del 2024.

L’assessore Margherita Scoccia ha sottolineato: “L’obiettivo è costruire con la cittadinanza un programma per San Sisto in grado di rispondere a esigenze e problematiche effettive, come la ricucitura dei principali poli al momento scollegati, la creazione di spazi idonei alle attività che si svolgono nel quartiere e interventi capaci di invertire il declino di alcune zone e che incentivino l’economia”.

Dopo avere affrontato il tema della rigenerazione di Fontivegge e Ponte San Giovanni, l’amministrazione è intenzionata a investire buona parte delle risorse provenienti dalla nuova Agenda urbana nella rivitalizzazione di un altro importante quartiere. Il tutto nell’ambito di un quadro programmatico che anche nei prossimi anni guiderà l’utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili per il territorio.

L’assessore Cicchi ha fatto il punto sull’esperienza già fatta con Agenda Urbana: “Nella precedente edizione abbiamo lavorato su Family Hub, servizi educativi territoriali e misure di innovazione sociale. – ha spiegato Cicchi - I fronti di intervento resteranno gli stessi. Le infrastrutture sono certo fondamentali per il benessere delle persone, perché creano i luoghi dove è possibile stare insieme e svolgere attività legate a tradizioni e cultura”.

È in fase di redazione il Documento strategico territoriale del Comune di Perugia, che già contiene un approfondimento dedicato a San Sisto e in cui sono rappresentate azioni progettuali finalizzate a rendere la zona ambientalmente sostenibile. Tra queste figurano l’arrivo di un mezzo di trasporto innovativo come il Metrobus, il potenziamento della stazione ferroviaria, la riqualificazione, il potenziamento e la riconnessione del sistema delle aree verdi, la creazione di un sistema di reti ciclabili interno al quartiere e collegato con l’esterno e ancora la creazione di una nuova piazza e la riqualificazione dei luoghi della cultura e del tempo libero come il teatro Brecht, la biblioteca e il centro civico. Protagonisti della riqualificazione anche l’impiantistica sportiva e degli immobili degradati o inabbandono e l’alleggerimento del traffico su viale San Sisto.

Il sindaco Romizi ha invitato la cittadinanza a partecipare attivamente al confronto che servirà a individuare le progettualità più rilevanti per San Sisto: “Come abbiamo già visto a Fontivegge e a Ponte San Giovanni, gli investimenti dell’amministrazione comunale possono infatti innescarne altri, sia pubblici sia privati. Gli interventi per San Sisto – ha proseguito - includono anche il nuovo sistema Metrobus che collegherà il quartiere ad altre aree, come quella della stazione e, tramite il minimetrò, il centro storico” ha concluso il primo cittadino.