Perugia, palloncini sulle buche: "Una sorta di allerta artistica"

Palloncini sulle buche a Ripa. E' questa la nuova iniziativa dell'artista italo-francese Pascal Millucci per dare voce al disagio dei residenti. “L’arte è un modo di esprimersi, di comunicare - commenta il pittore Pascal Millucci - anche se mi considerano esuberante nelle mie esibizioni resta comunque forte il desiderio di trasmettere un segnale, quanto più emblematico possibile, come in questo caso, per mettere in evidenza il disagio degli automobilisti: mentre google maps mette il simbolo del palloncino sul luogo di destinazione io li ho posizionati sulle buche della strada, una sorta di allerta artistica".