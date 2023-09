La maleducazione vince sulla bellezza e la storia: l'Arco di Duccio trasformato in "vespasiano"

L'Arco di Duccio, o Porta San Pietro, è stato restaurato di recente e restituito alla sua antica bellezza. Nello spazio tra le due porte, erano state posizionate anche delle fotografie storiche del borgo perugino. Tre foto su un pannello girevole che raccontavano l'evoluzione del quartiere nel tempo.

Le fotografie adesso non ci sono più, sono state tolte e sul sostegno in ferro è comparso un foglietto: "Non è un vespasiano, si nascondono dietro per fare pipì".