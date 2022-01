INVIATO CITTADINO Il Comune ed Elce Viva concordano per la riqualificazione del parco dei Rimbocchi

Il Comune e l’Associazione di quartiere Elce Viva concordano per la riqualificazione del parco dei Rimbocchi.

Lo comunica Michele Chiuini, presidente dell’Associazione che si è battuta su più versanti. Primo fra tutti, quello di scongiurare la realizzazione della scuola, la cui costruzione era prevista sulla superficie del campo da calcio in prossimità del Cva.

Prospezioni geognostiche già effettuate, come da noi raccontato in esclusiva a suo tempo. Poi, assemblea popolare con gli amministratori e lo stop a un progetto che avrebbe snaturato la facies di quello che dovrebbe essere il polmone verde del quartiere. Cementificando e portando inquinamento.

Poi l’accordo col Comune, “raggiungendo un primo risultato importante per la riqualificazione del parco dei Rimbocchi e del CVA”, dice la lettera circolare ai soci.

In che modo? Convenendo con il Comune di procedere attraverso la proposta di un progetto di riqualificazione di alta qualità mediante un concorso di idee.

Innanzitutto stabilendo un percorso ad ampia partecipazione per definire come gli elcini, e non solo, vogliono sia il parco e il CVA. Un immobile che attualmente non corrisponde più alle finalità per le quali era stato costruito: sport, cultura, partecipazione consapevole, occasione di matura socialità.

Peraltro lo stesso campo da calcio, ridotto all’ecce homo – oltre che da gruppi di giovani richiedenti asilo con accanite partitelle – è impropriamente usato da gruppi di cinofili impertinenti. Costoro, anziché raggiungere l’area cani, ampia e comodissima, portano qui e loro bestiole e (alcuni) lasciano in giro deiezioni. Non ci vorrebbe molto a raggiungere la zona loro assegnata. Ma la maleducazione impera e il degrado chiama altro degrado.

Dopo alcune inevitabili schermaglie circa la riqualificazione complessiva della zona, finalmente le Associazioni si sono attivate aprendo un dialogo col Comune.

Prima di tutto occorrerà redigere il bando di concorso, che potrà essere lanciato in autunno. “Quindi – osserva Chiuini – già da quest’anno si dovrebbero raggiungere dei risultati concreti”.

Si resta in attesa di esiti significativi.