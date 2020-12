Raccolta del vetro, poisizionate 119 campane per uso domestico e 180 contenitori per aziende e attività

Si avvicina l'avvio della raccolta del vetro nel Comune di Umbertide. In questi giorni Gesenu, società gestrice del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, ha quasi portato a termine l'installazione dei contenitori che serviranno per il nuovo servizio: 119 campane rivolte alle utenze domestiche e verso le piccole utenze non domestiche, mentre alle utenze non domestiche Ho.re.ca. (ovvero hotel, bar e ristoranti) sono riservati circa 180 contenitori.

"La raccolta differenziata è una questione di fondamentale importanza e nel corso degli anni gli umbertidesi hanno dimostrato una grande sensibilità ad attuarla – afferma l'assessore all'Ambiente, Francesco Cenciarini - La raccolta differenziata del vetro è piuttosto semplice da fare, con 1 chilo di rottame di vetro si può produrre 1 chilo di nuovi contenitori, tant’è vero che ormai 7 bottiglie su 10 in Italia sono prodotte con vetro riciclato. Grazie al riciclo del vetro si risparmia sull’energia elettrica, si riducono emissioni di CO2 e si risparmia sulle materie prime. E’ un dovere civico adoperarci nella raccolta differenziata, è un dovere imparare a riusare, recuperare e riciclare di più, sprecando meno e soprattutto producendo meno rifiuti, per salvaguardare l’ambiente".

Gli operatori di Gesenu, visto che martedì 8 dicembre è giorno festivo, provvederanno alla raccolta della frazione RSU dalla zona di raccolta numero 1 alla numero 7 domenica 6 dicembre.