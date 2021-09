Perugia, allo Sportello Urp Gesenu di via Settevalli senza appuntamento: gli orari

Perugia, allo Sportello Urp Gesenu di via Settevalli senza appuntamento. È possibile da questa settimana (il via ieri, lunedì 6 settembre), con i cittadini che potranno così recarsi durante gli orari di apertura presso lo sportello gestito da GSA e dedicato alla raccolta differenziata (non alle pratiche TARI: per le pratiche connesse alla tassa rifiuti è possibile rivolgersi all’Ufficio TARI a fianco, previo appuntamento).

Tra i servizi offerti la consegna kit raccolta differenziata (mastelli, sacchi, chiavi), attivazione servizi di raccolta differenziata Porta a Porta, attivazione servizi di raccolta domiciliare dei pannolini/pannoloni, informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti, richiesta di servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti e del servizio di raccolta domiciliare del verde di potatura.

Lo sportello URP di Via Settevalli effettua il seguente orario di apertura:

Lunedì 8:30 – 13:00

Martedì, Mercoledì e Giovedì 8:30 – 13:00 e 15:00 – 17:00

Venerdì 8:30 – 13:00