Nomine & Poltrone - Rifiuti e diritti degli animali: nominati Puletti, Giubilei e Mencaglia

Le scelte in consiglio comunale per l'Osservatorio sul ciclo dei rifiuti e per la Consulta sugli amici a quattro zampe

Nominati i componenti dell'Osservatorio sui rifiuti del Comune di Perugia.

Il consiglio comunale ha provveduto a nominare per la maggioranza il consigliere Gino Puletti (17 voti), per l’opposizione Giuliano Giubilei (10 voti). Una scheda bianca/nulla.

L'Osservatorio sui rifiuti ha il compito di monitorare il ciclo dei rifiuti indicando criticità, proposte e soluzioni ed è parte integrante del percorso di attuazione della strategia rifiuti zero.

Sostituzione in seno alla Consulta degli animali. Il consigliere Riccardo Mencaglia è stato nominato rappresentante per la maggioranza in sostituzione del dimissionario consigliere Luca Valigi, già presente nell’organismo in qualità di presidente dello stesso.

La Consulta concorre alla fase di elaborazione delle proposte e dei programmi della giunta comunale, coopera alla programmazione di iniziative volte alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione dei cittadini ed esprime parere in merito alla concessione del patrocinio comunale alle iniziative inerenti la salvaguardia degli animali.