INVIATO CITTADINO Via Torelli, gli inquinatori all’opera senza sosta

Via Torelli, gli inquinatori all’opera senza sosta. In aderenza ai due raccoglitori degli indumenti usati si accumulano rifiuti di ogni genere, lasciati da disinvolti personaggi ‘di passaggio’.

È ormai divenuta una consuetudine. Arrivano in auto (si parla di una Wolkswagen scura) e lasciano materiali di ogni genere fra la campana del vetro e i box in lamiera.

C’è di tutto: plastica, carta, metalli, vetro. Tutto mischiato e infilato in sacchi neri. Piatti e bicchieri fanno pensare ai residui di affollati pic-nic.

I controllori Gesenu rimuovono i materiali, non senza aver apposto l’etichetta che indica un conferimento scorretto. Ma cosa volete che interessi agli inquinatori? Sanno benissimo di tenere un comportamento improprio, tanto che agiscono col favore delle tenebre.

L’unica soluzione è quella di coglierli sul fatto e sanzionarli adeguatamente. Pene pecuniarie e denunce penali, se del caso. Ma come si fa a beccarli? Si parla tanto di trappole elettroniche. Non è che a chi di dovere avanzi una fototrappola da collocare in adiacenza al luogo del misfatto?