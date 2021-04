Scoperta nuova discarica di toner: montagna di rifiuti abbandonata in campagna

E' il secondo caso in pochi giorni: rifiuti abbandonati su un poggio vicino alla discarica di Borgo Giglione

Il secondo caso in pochi giorni. Alcuni cittadini hanno scoperto una nuova montagna di toner abbandonata in campagna. I rifiuti sono stati lasciati su un poggio vicino alla discarica di Borgo Giglione, in mezzo alla natura, nel comune di Magione. Nel trasporto una parte del 'carico' è stata abbandonata lungo alcune strade di campagna.

Un nuovo scempio che segue a ruota quello di San Giovanni del Pantano.