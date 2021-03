"Rifiuti abbandonati ai piedi del parco", la denuncia dei residenti di Lacugnano

Il giudizio è inappellabile: inciviltà e menefreghismo. La denuncia è di un residente del paese e rimbalza sulla pagina Facebook Telelacugnana che riunisce la comunità della frazione perugina. A provocare la reazione di un residente è un cumulo di rifiuti, abbandonati senza remore ai piedi del monte di Lacugnano, poco dopo la chiesa, lungo la strada che porta alle piscine, a un passo dal parco omoninimo.

"Abbandonare rifiuti è sintomo di inciviltà oltre ad essere reato e di menefreghismo messo in atto da chi non si accorge di danneggiare, oltre che l’ambiente e il proprio territorio, anche se stesso. Abbandonare rifiuti è segno di inciviltà oltre a essere un reato. L’incivile lede il diritto di tutti di vivere in un ambiente salubre e pulito".