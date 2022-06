Ricostruzione, gara unica da 900 milioni per le scuole danneggiate dal sisma del 2016

Un appalto unico per ricostruire tutte le scuole delle regioni colpite dal sisma del 2016. Uno stanziamento di circa 900milioni per aprire 227 cantieri, ma con una gara unica. "La novità che oggi presentiamo, rispetto a un processo di ricostruzione che va avanti da alcuni anni, è che dal 25 maggio scorso è partita un'unica gara, suddivisa in due bandi per 227 scuole da ricostruire nelle quattro regioni del Centro Italia" ha commentato il commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, nel corso della presentazione del 'Programma straordinario di ricostruzione e adeguamento sismico di tutte le scuole danneggiate dal Sisma 2016'. "Delle 227 scuole, 189 sono nuovi interventi e 38 sono interventi che erano già finanziati", ha aggiunto .

Nel dettaglio, l'accordo quadro, che è parte del più articolato Programma per la riparazione e l'adeguamento sismico delle scuole, destinarà all'Umbria 79 milioni di euro per portare a termine 17 interventi. Complessivamente per le scuole sono stati stanziati 1,3 miliardi di euro,

"Usiamo il piano straordinario per la ricostruzione per fare una riflessione su cosa significa scuola nel nostro Paese" ha sottolineato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto alla presentazione.

"E' stato fatto un lavoro straordinario - ha aggiunto -, porto su di me l'esperienza della ricostruzione delle scuole dell'Emilia Romagna, le stigmate. Ho visto cosa vuol dire quando la scuola non c'è, lascia un vuoto di comunità, si è persi. La scuola è il battito della comunità - ha sottolineato Bianchi - dà il ritmo alla comunità e quindi ricostruire la scuola è molto di più del mettere in sicurezza in un edificio, è restituirà la compattezza alla comunità".

Per il ministro "dobbiamo cogliere questa occasione per ripensare nostri territori. Le nuove scuole che andiamo a fare devono essere aperte e fruibili al di la' dell'orario scolastico". "Prendiamo l'occasione di questo piano straordinario per ripensare il territorio e l'organizzazione scolastica delle aree interne", ha concluso Bianchi.

Sul maxi appalto, ovviamente, la vigilanza stretta dell'Anac. “La novità è che la ricostruzione non si ferma, mentre Anac effettua i controlli” ha sottolineato il presidente dell’Autorità Anticorruzione Giuseppe Busia: “Lo strumento della vigilanza collaborativa di Anac si sta dimostrando strategico, non solo per le aree del terremoto. In tempi inferiori ai dieci giorni, vengono verificate gare e procedure e indicati eventuali miglioramenti, senza impattare minimamente sulla durata dei lavori. Anzi, si riducono i contenziosi. E quindi si anticipa la consegna dell’opera”, ha rilevato il presidente dell'Anac sottolineando che "la nostra richiesta di maggiore trasparenza, favorendo una maggiore apertura al mercato, è stata accolta. Così l’amministrazione spende meno e ottiene più qualità. Inoltre - ha aggiunto - abbiamo chiesto la suddivisione dei lavori in lotti così da favorire le piccole e medie imprese”.

Secondo Busia, "dobbiamo avere la consapevolezza che i rischi di infiltrazioni criminose e corruttive ci sono, dati gli ingenti fondi per la ricostruzione: la tentazione di fare in fretta ad ogni costo, evitando i controlli, va assolutamente evitata. Il modello di Anac è che la ricostruzione si può fare bene, se c’è vigilanza collaborativa. Un esempio - ha concluso - anche per tutti gli appalti del Pnrr”.

Gli interventi in Umbria previsti nel Programma straordinario

